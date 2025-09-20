США хотят обсудить с Индией закупку российской нефти Bloomberg: США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России в ходе переговоров

США планируют обсудить с Индией не только торговые пошлины, но также и вопрос приобретения Нью-Дели российской нефти, передает Bloomberg. Согласно информации агентства, Вашингтон намерен связать этот вопрос с переговорами о снижении пошлин на индийские товары.

США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России <…>, несмотря на то что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос, — говорится в сообщении.

По информации агентства, делегация США во главе с Бренданом Линчем обсудила вопрос закупок российской нефти на встрече во вторник. Индия выступила с требованием отменить дополнительную 25-процентную пошлину на импорт российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что США стали мировыми лидерами по добыче и запасам нефти и газа благодаря «сланцевой революции». Ежедневно в стране добывается 13,2–13,3 млн баррелей нефти. Поскольку США не входят в ОПЕК+, они могут добывать энергоресурсы в объемах, которые считают выгодными для себя, отмечают аналитики.