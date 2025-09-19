Энергетик раскрыл, почему США являются лидерами по добыче и запасам нефти Энергетик Юшков: США стали лидерами по добыче нефти благодаря доказанным запасам

США стали мировыми лидерами по добыче и запасам нефти и газа благодаря «сланцевой революции», сделавшей трудноизвлекаемые запасы углеводородов доступными, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, переданным НСН, Соединенные Штаты не входят в ОПЕК+, поэтому они могут добывать столько энергоресурсов, сколько захотят.

Ранее Financial Times сообщала, что крупнейшие мировые нефтегазовые компании ожидают длительный период низких цен на нефть. В отрасли начались массовые сокращения и приостановка проектов. Chevron и BP уже уволили тысячи сотрудников, приостановили новые инвестиции и выставили ряд активов на продажу. Больше всего пострадала сланцевая отрасль США — сигналом тревоги стали увольнения в ConocoPhillips.