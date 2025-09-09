Топливные гиганты готовятся к эпохе дешевой нефти FT: мировые нефтегазовые компании готовятся к периоду низких цен на нефть

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании ожидают длительного периода низких цен на нефть, пишет Financial Times. В отрасли начались массовые сокращения и приостановка проектов.

Chevron и BP уже уволили тысячи сотрудников, приостановили новые инвестиции и выставили ряд активов на продажу. Больше всего пострадала сланцевая отрасль США — сигналом тревоги стали увольнения в ConocoPhillips.

В ответ на кризис Saudi Aramco реализовала долю в трубопроводной сети на $10 млрд (836,2 млрд рублей), а Petronas сократила пять тысяч рабочих мест. Компании стараются снизить издержки, чтобы сохранить дивиденды и выкупы акций.

Согласно прогнозам аналитиков Wood Mackenzie, в начале 2026 года цена нефти Brent опустится ниже $60 (5017 рублей) за баррель и останется на этом уровне в течение нескольких лет. Также в 2025 году глобальные капитальные расходы на добычу упадут на 4,3%, до $341,9 млрд (28,59 трлн рублей).

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель. По его словам, рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.