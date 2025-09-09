Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 18:26

Топливные гиганты готовятся к эпохе дешевой нефти

FT: мировые нефтегазовые компании готовятся к периоду низких цен на нефть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании ожидают длительного периода низких цен на нефть, пишет Financial Times. В отрасли начались массовые сокращения и приостановка проектов.

Chevron и BP уже уволили тысячи сотрудников, приостановили новые инвестиции и выставили ряд активов на продажу. Больше всего пострадала сланцевая отрасль США — сигналом тревоги стали увольнения в ConocoPhillips.

В ответ на кризис Saudi Aramco реализовала долю в трубопроводной сети на $10 млрд (836,2 млрд рублей), а Petronas сократила пять тысяч рабочих мест. Компании стараются снизить издержки, чтобы сохранить дивиденды и выкупы акций.

Согласно прогнозам аналитиков Wood Mackenzie, в начале 2026 года цена нефти Brent опустится ниже $60 (5017 рублей) за баррель и останется на этом уровне в течение нескольких лет. Также в 2025 году глобальные капитальные расходы на добычу упадут на 4,3%, до $341,9 млрд (28,59 трлн рублей).

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил, что цены на нефть марки Brent зимой сохранятся в районе $65 (5322 рубля) за баррель. По его словам, рынок ожидает паузы в увеличении добычи со стороны ОПЕК+ в холодное время года.

газ
топливо
нефть
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трусливое нападение»: в ОАЭ отреагировали на израильский удар по Катару
Владельцы зоогостиницы Dog Town избежали наказания
Прилучный, новый роман, скандалы на съемках: как живет Кристина Асмус
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.