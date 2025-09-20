«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 09:05

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 сентября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 20 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 149 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 — в Ростовской области, 27 — над территорией Саратовской области, 18 — в Брянской области, 15 — над территорией Самарской области, 12 — [над территорией] Республики Крым, восемь БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито — над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному — над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три — над акваторией Азовского моря», — сообщили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
ВСУ
армия России
ПВО
Минобороны РФ
статистика
