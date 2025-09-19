«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 22:47

Мирные жители Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

Четыре человека пострадали в результате атак дронов ВСУ на Белгородскую область

В результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В поселке Красная Яруга удар пришелся по гражданскому автомобилю, где ранения получили мужчина и женщина.

В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — заявил Гладков.

В это же время в селе Зозули Борисовского района при выполнении служебных заданий пострадали два бойца подразделения «Орлан». Военнослужащие самостоятельно обратились в медучреждение, где получили первую помощь. Лечение бойцов будет продолжено в амбулаторном режиме.

Ранее Гладков сообщал, что дроны ВСУ успевают пересечь границу с Россией из-за высоты своего полета, а захват целей на сопровождение происходит только после их снижения до оптимальной для поражения высоты. Расчеты противовоздушной обороны несут непрерывное дежурство, отслеживая все воздушные объекты у границы, подчеркнул Гладков.

