Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!

Осенние сырники — это не только вкусно, но и полезно. Тыква добавляет нежность и сладость, яблоко — легкую кислинку, а корица создает тот самый осенний аромат. Такие сырники получаются менее калорийными, но остаются сытными и идеально подходят для начала дня.
Натрите на мелкой терке 100 г тыквы и 1 яблоко (очищенное от кожуры и сердцевины). Отожмите лишний сок. Смешайте с 200 г творога, 1 яйцом, 2 ст. л. муки (или овсяных хлопьев), 1 ч. л. корицы и щепоткой соли. Если масса слишком жидкая, добавьте еще немного муки.
Сформируйте сырники, обваляйте в муке или манке. Жарить рекомендуем на антипригарной сковородке с маленьким количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с медом или йогуртом.
Совет: для легкости добавьте в тесто щепотку разрыхлителя — сырники будут воздушнее.
Читайте также: манник «Три стакана» — замена шарлотке.