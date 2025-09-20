«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 06:25

Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!

Осенние сырники: простой рецепт Осенние сырники: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенние сырники — это не только вкусно, но и полезно. Тыква добавляет нежность и сладость, яблоко — легкую кислинку, а корица создает тот самый осенний аромат. Такие сырники получаются менее калорийными, но остаются сытными и идеально подходят для начала дня.

Натрите на мелкой терке 100 г тыквы и 1 яблоко (очищенное от кожуры и сердцевины). Отожмите лишний сок. Смешайте с 200 г творога, 1 яйцом, 2 ст. л. муки (или овсяных хлопьев), 1 ч. л. корицы и щепоткой соли. Если масса слишком жидкая, добавьте еще немного муки.

Сформируйте сырники, обваляйте в муке или манке. Жарить рекомендуем на антипригарной сковородке с маленьким количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с медом или йогуртом.

  • Совет: для легкости добавьте в тесто щепотку разрыхлителя — сырники будут воздушнее.

Читайте также: манник «Три стакана» — замена шарлотке.

осень
рецепты
рецепт
тыква
яблоки
сырники
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
завтраки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Водителя затонувшего в Забайкалье вездехода арестовали
Российские десантники лишили украинскую бригаду еды и воды
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.