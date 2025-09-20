«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 07:07

ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР

Украинские военные перебросили HIMARS к границе ДНР с целью ударить по региону

Вооруженные силы Украины перебросили к границе Донецкой Народной Республики несколько установок РСЗО HIMARS американского производства, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Он подчеркнул, что таким образом противник готовится к нанесению ударов по российскому субъекту со стороны Днепропетровской области.

Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с республикой, предположительно в район населенного пункта Межевая, противником переброшены несколько установок РСЗО HIMARS, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что оборона украинских войск в районе Красноармейска близка к критической черте. Российская армия усилила давление, поэтому силы ВСУ не смогут долго удерживать наступление. Ситуация для противника осложняется тем, что армия России, предположительно, использует трубопровод для переброски войск на северо-востоке от Купянска. Это делается для истощения ресурсов противника и усиления обороны.

До этого глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Вооруженные силы России ведут бои в высотной застройке Красноармейска. Он добавил, что на Добропольском выступе продолжаются ожесточенные атаки и контратаки с обеих сторон. По его словам, продвижение российских подразделений имеет важное значение.

