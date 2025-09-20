Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ Бочаров: силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область

ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших и разрушений, передает его слова пресс-служба администрации региона.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области, — добавил он.

Бочаров указал, что на улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной. В Красноармейском районе загорелась сухая растительность. Других последствий атаки Бочаров не перечислил.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что над Волгоградом прозвучало около семи взрывов, ПВО уничтожала украинские дроны. Очевидцы рассказали SHOT, что грохот раздался в 04:00 мск, вспышки были видны в западной и южной части города, также со стороны Волги доносился звук двигателей.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал об отражении атаки беспилотников ВСУ на промышленное предприятие в Сызрани — дежурные средства ПВО своевременно среагировали на угрозу. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и в случае опасности обращаться в экстренные службы.