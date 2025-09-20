Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка Врач Аполихин заявил, что мужчинам нужно заводить ребенка в 24–25 лет

Оптимальный возраст для мужчины, чтобы зачать первого ребенка, — это 24–25 лет, сказал РИА Новости директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Олег Аполихин. По его словам, такое мнение у него сложилось в ходе наблюдения за особенностями общества нашего времени.

Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24–25 лет для мужчины это было бы актуально, — считает эксперт.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил мнение, что рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии. Поздние браки и беременность могут препятствовать личностному росту, способствуя инфантильности и эгоцентризму, а лучшее время для создания семьи — 18–20 лет. Самое позднее — после получения высшего образования, отметил он.

До этого священник рассказал, что меры регионов по ограничению абортов в частных клиниках направлены на сохранение демографического потенциала России. Он добавил, что таким мерам не нужно препятствовать. В пример он привел Крым, где рождаемость выросла на 3,3% после отказа частных клиник от абортов.