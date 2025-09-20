«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 06:39

Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка

Врач Аполихин заявил, что мужчинам нужно заводить ребенка в 24–25 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оптимальный возраст для мужчины, чтобы зачать первого ребенка, — это 24–25 лет, сказал РИА Новости директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Олег Аполихин. По его словам, такое мнение у него сложилось в ходе наблюдения за особенностями общества нашего времени.

Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24–25 лет для мужчины это было бы актуально, — считает эксперт.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов выразил мнение, что рождение детей в возрасте около 20 лет помогает женщинам в самореализации и развитии. Поздние браки и беременность могут препятствовать личностному росту, способствуя инфантильности и эгоцентризму, а лучшее время для создания семьи — 18–20 лет. Самое позднее — после получения высшего образования, отметил он.

До этого священник рассказал, что меры регионов по ограничению абортов в частных клиниках направлены на сохранение демографического потенциала России. Он добавил, что таким мерам не нужно препятствовать. В пример он привел Крым, где рождаемость выросла на 3,3% после отказа частных клиник от абортов.

дети
мужчины
родители
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блокада ВСУ и «огневой мешок» в ДНР: новости СВО к утру 20 сентября
Связь с Зеленским, помощь СВО, ВНЖ на Украине: как живут актеры из «Сватов»
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.