Дмитриев переделал один из главных лозунгов Трампа Глава РФПИ Дмитриев призвал сделать мир снова великим

Мир снова должен стать великим, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Таким образом глава РФПИ переделал один из самых известных лозунгов американского президента Дональда Трампа, речь идет о MAGA (Make America Great Again).

MWGA — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу, — отметил он.

Ранее глава РФПИ заявил, что западные средства массовой информации нужно привлекать к ответственности. Поводом для заявления стало убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка. Дмитриев обвинил медиа в распространении лжи, приводящей к трагическим последствиям.

До этого постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине. По его словам, договор возможен только при согласии обеих сторон.