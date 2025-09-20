Генконсульство России в Анталье сообщило об эвакуации россиян из отелей

В Анталье минувшей ночью из-за лесных пожаров эвакуировали несколько отелей, включая те, где находились российские туристы, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в этом городе. Причиной стал масштабный лесной пожар.

К 08:00 (совпадает с временем мск. — NEWS.ru) большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах в городах Аланья и Сиде. Ночью были эвакуированы нескольких отелей, в числе эвакуированных были и российские граждане. По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет, — рассказали в диппредставительстве.

Дипломаты сообщили, что не получали обращений от российских туристов по экстренной линии. Консульство заявило, что следит за развитием событий и запросило дополнительные данные у Министерства туризма Турции для уточнения информации о числе эвакуированных российских туристов.

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых показана эвакуация российских туристов из отелей в Анталье из-за сильного лесного пожара. На кадрах видно большое количество людей с чемоданами, которые идут по улицам города на фоне пылающего огня.