«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 09:41

Генконсульство России в Анталье сообщило об эвакуации россиян из отелей

Фото: Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Анталье минувшей ночью из-за лесных пожаров эвакуировали несколько отелей, включая те, где находились российские туристы, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в этом городе. Причиной стал масштабный лесной пожар.

К 08:00 (совпадает с временем мск. — NEWS.ru) большинство очагов возгорания ликвидировано. Продолжается борьба с огнем в лесных массивах в городах Аланья и Сиде. Ночью были эвакуированы нескольких отелей, в числе эвакуированных были и российские граждане. По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет, — рассказали в диппредставительстве.

Дипломаты сообщили, что не получали обращений от российских туристов по экстренной линии. Консульство заявило, что следит за развитием событий и запросило дополнительные данные у Министерства туризма Турции для уточнения информации о числе эвакуированных российских туристов.

Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых показана эвакуация российских туристов из отелей в Анталье из-за сильного лесного пожара. На кадрах видно большое количество людей с чемоданами, которые идут по улицам города на фоне пылающего огня.

Турция
лесные пожары
эвакуации
генконсульства
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Повышенный риск»: аналитик призвал россиян отказаться от валютных спекуляций
Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.