20 сентября 2025 в 10:23

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN) в своем Telegram-канале перед его выступлением на международном конкурсе «Интервидение-2025». Таким образом руководитель ЛБИ публично выразила артисту поддержку.

Снимок дополнен двумя эмодзи: изображением мускулов и сердца в цветах российского флага. На фото артист демонстрирует изображение герба Российской Федерации на одежде, а Мизулина обнимает его за шею.

Конкурс «Интервидение-2025» пройдет с участием представителей 23 стран. Россию представит SHAMAN, который поборется за хрустальный кубок и денежный приз в 30 млн рублей.

Ранее стало известно, что все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса уже раскупили. За два дня до старта «Интервидения» в продаже оставались только билеты на места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра.

До этого продюсер Иосиф Пригожин публично призвал SHAMAN отказаться от использования псевдонима на латинице. По его мнению, артисту следует выступать под своим настоящим именем — Ярослав Дронов.

Екатерина Мизулина
SHAMAN
Интервидение
выступления
