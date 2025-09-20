Все билеты на финал «Интервидения» распроданы

Все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса «Интервидение» уже раскупили. Продажи официально завершены, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за два дня до старта «Интервидения» в продаже оставались только билеты на места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. Их продажи стартовали 1 августа на Манежной площади в Москве, а 22 августа была запущена новая партия билетов.
Конкурс «Интервидение» возрожден указом президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Россию на конкурсе представляет певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а в жюри войдет народный артист РФ Игорь Матвиенко. Конкурс состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве в 20:00.
Ранее китайский участник «Интервидение» Ван Си заявил, что хочет купить квартиру в Москве для полного погружения в российскую культуру, он даже уже интересовался ценами на недвижимость. Музыкант признался, что не хочет покидать Россию после того, как конкурс закончится, а желает остаться здесь жить.