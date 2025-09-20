«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 09:20

Все билеты на финал «Интервидения» распроданы

Все билеты на финал «Интервидения» раскупили до начала конкурса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Все билеты на финальное шоу международного музыкального конкурса «Интервидение» уже раскупили. Продажи официально завершены, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за два дня до старта «Интервидения» в продаже оставались только билеты на места, расположенные в зоне за партером — в середине амфитеатра. Их продажи стартовали 1 августа на Манежной площади в Москве, а 22 августа была запущена новая партия билетов.

Конкурс «Интервидение» возрожден указом президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Россию на конкурсе представляет певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а в жюри войдет народный артист РФ Игорь Матвиенко. Конкурс состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве в 20:00.

Ранее китайский участник «Интервидение» Ван Си заявил, что хочет купить квартиру в Москве для полного погружения в российскую культуру, он даже уже интересовался ценами на недвижимость. Музыкант признался, что не хочет покидать Россию после того, как конкурс закончится, а желает остаться здесь жить.

Россия
культура
конкурсы
Интервидение
билеты
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Легкое осеннее рагу: низкокалорийный ужин для здоровья и стройности
Россиян начали реже пускать в Мексику из-за одного фактора
Володин высказался о семьях мигрантов
«Это очень вредно»: в Госдуме рассказали, что может быть опаснее табака
Помидоры в арбузе: старинный рецепт с невероятным вкусом
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.