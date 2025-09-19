Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:20

«Не хочу уезжать»: участник «Интервидения» из Китая рассказал о своей мечте

Участник «Интервидения» из Китая хочет купить квартиру в Москве

Ван Си Ван Си Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Китайский участник международного конкурса «Интервидение» Ван Си заявил о желании купить квартиру в Москве для полного погружения в российскую культуру, сообщает РИА Новости. Музыкант признался, что не хочет покидать Россию после окончания конкурса, который пройдет 20 сентября на «Live Арене».

Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию, — признался Ван Си.

Конкурс «Интервидение» возрожден указом президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Россию на конкурсе представляет певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а в жюри войдет народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что в свое время Евровидение стало довольно политизированным мероприятием, поэтому в случае с «Интервидением» такого допускать нельзя. По словам композитора, грядущий международный музыкальный конкурс станет большим культурным событием.

Интервидение
участники
мечты
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.