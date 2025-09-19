«Не хочу уезжать»: участник «Интервидения» из Китая рассказал о своей мечте

Китайский участник международного конкурса «Интервидение» Ван Си заявил о желании купить квартиру в Москве для полного погружения в российскую культуру, сообщает РИА Новости. Музыкант признался, что не хочет покидать Россию после окончания конкурса, который пройдет 20 сентября на «Live Арене».

Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию, — признался Ван Си.

Конкурс «Интервидение» возрожден указом президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Россию на конкурсе представляет певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а в жюри войдет народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Ранее продюсер Максим Фадеев заявил, что в свое время Евровидение стало довольно политизированным мероприятием, поэтому в случае с «Интервидением» такого допускать нельзя. По словам композитора, грядущий международный музыкальный конкурс станет большим культурным событием.