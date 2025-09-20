В ВОЗ оценили вероятность возникновения новой пандемии COVID-19 ВОЗ: угрозы возвращения COVID-19 до уровня пандемии в России нет

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не видит рисков, что число случаев заболевания COVID-19 в России может вернуться к уровням, характерным для пандемии, рассказал РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. Он отметил, что благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям уровень популяционного иммунитета значительно повысился.

Вероятность массовых вспышек, которые мы наблюдали в 2020–2021 годах, мала, но необходим мониторинг, потому что вирус эволюционирует, возникают новые штаммы, новые варианты, они будут появляться. Но подавляющее большинство этих новых вариантов не ведет к тяжелым заболеваниям, — прокомментировал Бердыклычев.

Ранее в ВОЗ сообщили о новой волне холеры: смертность от болезни увеличилась на 50%. В 2024 году от холеры умерло шесть тысяч человек. Количество зарегистрированных случаев заболевания по сравнению с 2023 годом выросло на 5%, а количество смертей — на 50%.

До этого доцент кафедры индустрии общественного питания Дмитрий Быстров заявил, что народный метод лечения простуды теплым молоком с медом не всегда полезен. По его словам, при сильном кашле и густой мокроте этот напиток может ухудшить состояние.