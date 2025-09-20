«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:08

В ВОЗ оценили вероятность возникновения новой пандемии COVID-19

ВОЗ: угрозы возвращения COVID-19 до уровня пандемии в России нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не видит рисков, что число случаев заболевания COVID-19 в России может вернуться к уровням, характерным для пандемии, рассказал РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. Он отметил, что благодаря вакцинации и перенесенным заболеваниям уровень популяционного иммунитета значительно повысился.

Вероятность массовых вспышек, которые мы наблюдали в 2020–2021 годах, мала, но необходим мониторинг, потому что вирус эволюционирует, возникают новые штаммы, новые варианты, они будут появляться. Но подавляющее большинство этих новых вариантов не ведет к тяжелым заболеваниям, — прокомментировал Бердыклычев.

Ранее в ВОЗ сообщили о новой волне холеры: смертность от болезни увеличилась на 50%. В 2024 году от холеры умерло шесть тысяч человек. Количество зарегистрированных случаев заболевания по сравнению с 2023 годом выросло на 5%, а количество смертей — на 50%.

До этого доцент кафедры индустрии общественного питания Дмитрий Быстров заявил, что народный метод лечения простуды теплым молоком с медом не всегда полезен. По его словам, при сильном кашле и густой мокроте этот напиток может ухудшить состояние.

Россия
ВОЗ
пандемия COVID-19
иммунитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Повышенный риск»: аналитик призвал россиян отказаться от валютных спекуляций
Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.