Мужчина пережил несколько клинических смертей и рассказал о загробной жизни

Американец Рэй Катания, переживший несколько клинических смертей во время пожара в возрасте 20 лет, подробно описал опыт выхода из тела и восприятия загробной жизни, сообщает издание Metro. Инцидент произошел десяток лет назад, когда 57-летний сейчас мужчина отравился угарным газом и получил черепно-мозговую травму при падении.

Я ничего не почувствовал, потому что больше не был в этом теле. Я парил над ним, в углу своей комнаты, и смотрел вниз. Я видел свое безжизненное тело, — рассказал Катания.

По его словам, в состоянии вне тела восприятие усиливалось: комната виделась идеально квадратной, цвета становились более насыщенными. Мужчина ощутил притяжение к светящемуся конусу в углу комнаты, который излучал «любовь, безболезненность, покой, радость, просветление». Несмотря на скептицизм окружающих, Катания уверен в реальности пережитого опыта и даже написал книгу о своих ощущениях, утверждая, что «загробная жизнь определенно существует».

