Достопримечательности Южной Кореи: путешествие из Сеула на остров Чеджу

Южная Корея — страна, где древность органично соседствует с современностью. Здесь на каждом шагу чувствуется энергия мегаполисов, утонченность традиционной архитектуры, величие природных ландшафтов и гостеприимство местных жителей. Туристы, приезжающие сюда впервые, часто задаются вопросом, что посмотреть в Южной Корее, ведь интересных мест так много, что одного отпуска может быть недостаточно.

Чтобы путешествие было насыщенным, многие начинают его с многоликого Сеула, затем отправляются к величественной природе острова Чеджу, а также исследуют исторические и культурные памятники по всей стране. Рассмотрим подробнее все главные направления.

Сеул: дворцы, небоскребы и районы для шопинга

Сеул — сердце страны, город, где ультрасовременные небоскребы соседствуют с древними дворцами, а шумные рынки - с уединенными парками. Город впечатляет размахом, но одновременно позволяет почувствовать уют национальной культуры.

Дворцы и традиционная архитектура

Главной достопримечательностью в Сеуле в Южной Корее можно назвать дворец Кенбоккун. Построенный в XIV веке, он и сегодня поражает масштабами и величием. Туристы приходят сюда, чтобы увидеть церемонию смены караула, погулять по внутренним дворам и заглянуть в павильоны, украшенные резьбой.

Не менее интересен дворец Чхандоккун с его знаменитым Секретным садом. В отличие от парадного Кенбоккуна, Чхандоккун больше погружает в атмосферу уединения и гармонии. Здесь можно представить себе жизнь придворных и почувствовать дух традиционной Кореи.

Дворец Кенбоккуна Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Современные районы и небоскребы

Если хочется увидеть другой облик Сеула, стоит отправиться в район Каннам. Он известен своими модными бутиками, ресторанами и деловыми центрами. Здесь находится и небоскреб Lotte World Tower, одно из самых высоких зданий в мире. С обзорной площадки открывается панорама на весь город — от древних крыш старых кварталов до сияющих огней современных улиц.

Рынки и уличная культура

Чтобы ближе познакомиться с повседневной жизнью, нужно заглянуть на рынок Намдэмун или Дондамун. Это места, где кипит жизнь: торговцы предлагают свежие продукты, специи, ткани и сувениры. Для тех, кто любит шопинг в современном формате, подойдут торговые центры Мендон и COEX Mall.

Неудивительно, что путешественники, раздумывая, что посмотреть в Южной Корее туристу, почти всегда включают Сеул в список. Здесь можно провести несколько дней и каждый раз находить что-то новое.

Остров Чеджу: вулканы, водопады и сады

Остров Чеджу — жемчужина страны, природный парк под открытым небом. Он входит в список самых популярных направлений у путешественников, ведь именно здесь можно в полной мере ощутить гармонию природы и человека. Многие туристы заранее ищут информацию о том, что посмотреть в Чеджу в Южной Корее, и вариантов действительно очень много.

Остров Чеджу, вид на пик Сонсан Ильчхульбон Фото: Jun Hyosang/XinHua/Global Look Press

Вулкан Халласан и пейзажи

Главная гордость острова — потухший вулкан Халласан, возвышающийся над островом почти на две тысячи метров. Подъем на его вершину — это целое приключение, а виды, открывающиеся сверху, впечатляют даже опытных путешественников.

Водопады и природные парки

На Чеджу много живописных водопадов. Среди них особенно популярны Чхонгджен и Чонбанг. Их красота особенно завораживает в сезон дождей, когда вода стремительно срывается вниз с огромной высоты.

Не менее интересны и парки. Например, сад Халла Арборетум, где собраны растения со всего региона. Туристы с удовольствием гуляют по ухоженным аллеям, наслаждаясь красотой природы.

Местная культура

На острове сохранились уникальные традиции, такие как женский промысел морских ныряльщиц хэне. Женщины, вооруженные только маской и простым снаряжением, добывают морепродукты, передавая этот навык из поколения в поколение.

Чеджу — это место, куда непременно стоит отправиться, если вы думаете, что обязательно посмотреть в Южной Корее.

Морские ныряльщицы хэне Фото: Yao Qilin/XinHua/Global Look Press

Демилитаризованная зона и исторические памятники

Поездка в демилитаризованную зону (ДМЗ) — особенное впечатление. Это граница между Северной и Южной Кореей, где история и современность переплетаются самым драматическим образом.

Здесь можно посетить обсерватории, откуда открывается вид на север, увидеть тоннели, вырытые в прошлом, и ощутить атмосферу напряжения, которая сохраняется и по сей день. Для многих туристов это одна из тех остановок, которые помогают лучше понять историю страны.

Кроме ДМЗ, стоит обратить внимание на древние города, такие как Кенджу — культурная столица времен государства Силла. Здесь сохранились храмы, гробницы и артефакты, благодаря которым можно погрузиться в далекое прошлое.

Национальные парки и храмы

Южная Корея славится своими национальными парками. Один из самых красивых — Сораксан. Его горные пики, леса и водопады делают парк идеальным местом для пеших прогулок и отдыха на природе.

Не менее впечатляет парк Чирисан, где можно встретить редкие виды животных и растений.

Храмы — еще одна часть культурного наследия страны. Храм Пульгукса в Кенджу внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его деревянные постройки, каменные пагоды и статуи Будды отражают духовное наследие народа.

Именно в таких местах путешественники понимают, какая достопримечательность в Южной Корее оставит неизгладимое впечатление.

Что попробовать: корейская кухня и уличная еда

Кухня Южной Кореи — это отдельная и веская причина для визита в страну. Она представляет собой уникальный гастрономический мир, где в гармонии сочетаются острые, кислые, сладкие и соленые ноты, создавая невероятное разнообразие вкусов и ароматов.

Традиционные блюда

Безусловно, самое известное блюдо — это кимчи. Эта острая ферментированная закуска из пекинской капусты, редьки и разнообразных приправ с добавлением красного перца является фундаментом корейской кухни и присутствует на столе в любое время года. Не менее популярен пибимпап — рис, увенчанный яркой подборкой овощей, мясом и яйцом, которое перед употреблением нужно тщательно перемешать с острой пастой кочхуджан. Каждая ложка этого блюда дарит взрыв разных вкусов и текстур. Обязательно стоит попробовать пулькоги — тонко нарезанную маринованную говядину, которую жарят на гриле прямо за столом. А для любителей сытной пищи идеально подойдет ттокпокки — острое и пикантное блюдо из рисовых палочек тток, вареных в густом соусе на основе кочхуджана.

Традиционное блюдо кимчи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уличная еда

Уличный фастфуд в Корее — это культ. Повсеместно продаются горячие жареные пирожки хотток со сладкой начинкой из корицы и орехов, а также пуноппанг — горячие булочки в форме рыбки, обычно со сладкой пастой из красных бобов. Нельзя пройти мимо корн-догов — обжаренных во фритюре сосисок в тесте, покрытых картофельной крошкой и сахаром. Еще один уличный хит — кымбап, корейские роллы из риса и разнообразных начинок (овощи, яйцо, крабовые палочки), завернутые в лист нори.

Дополнительные блюда, которые стоит попробовать

Обязательно оцените чапчэ — сытную лапшу из батата, обжаренную с овощами и мясом в соевом соусе. Ценителям морепродуктов понравится хве — ассорти из свежей сырой рыбы, подаваемое с соусами. А на закуску попробуйте панчханы — множество небольших гарниров (шпинат, ростки сои, маринованный редис), которые бесплатно подаются к любому основному блюду.

Маршрут на неделю

Многие туристы интересуются, что посмотреть в Южной Корее за неделю. Оптимальный маршрут может включать:

Сеул с его дворцами и современными кварталами;

остров Чеджу с вулканами и водопадами;

исторический Кенджу;

национальные парки Сораксан и Чирисан.

Если есть время, можно добавить поездку в Пусан. Этот город славится пляжами, рыбным рынком и храмом Хэдон енгунса, построенным прямо на скале у моря. Туристы часто отмечают, что не зря искали информацию о том, что посмотреть в Пусане в Южной Корее, ведь город удивляет сочетанием традиций и современности.

Южная Корея — страна, где каждый найдет что-то для себя: шумные мегаполисы, древние дворцы, величественные горы и вулканы, национальные парки, яркие рынки и гастрономические открытия.

Путешественник, который задается вопросом, что можно посмотреть в Южной Корее, может быть уверен — вариантов более чем достаточно. Будь то Сеул, остров Чеджу, Пусан или уединенные храмы в горах, каждая часть страны открывает новый взгляд на ее культуру и природу.

Именно поэтому ответ на вопрос, что посмотреть в Южной Корее туристу, нельзя свести к нескольким пунктам. Здесь каждый найдет свои места силы и вдохновения, а воспоминания о путешествии останутся на всю жизнь.