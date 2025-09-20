«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 09:52

Реакция вдовы топ-менеджера Тюнина потрясла очевидца

«ВМ»: вдова Тюнина отреагировала на новость о смерти мужа спокойно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова гендиректора «Химпроминжиниринга» Александра Тюнина отреагировала на трагедию тихо и невзрачно, рассказал изданию «Вечерняя Москва» очевидец. Именно он позвонил женщине после того, как тело обнаружили в подмосковном лесу.

Меня удивило ее спокойствие, — рассказал собеседник.

Тюнин возглавлял компанию, которая единственная в России занималась производством углеродного волокна. Его тело обнаружили 19 сентября недалеко от поселка Кокошкино. Telegram-канал SHOT сообщил, что топ-менеджер страдал от депрессии, заболевание развилось в последние пять лет.

Ранее в Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Он был официально разведен со своей женой Светланой, у них есть две дочери — 15-летняя Анастасия и 19-летняя Ангелина.

До этого семья медиамагната Руперта Мердока урегулировала спор о наследстве, длившийся несколько месяцев. Лахлан Мердок сохранил контроль над медиаимперией, его братья и сестры покидают бизнес, получив около $1 млрд (82,5 млрд рублей) за свои доли.

происшествия
смерти
топ-менеджеры
Москва
