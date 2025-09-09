Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 09:14

Семья Руперта Мердока уладила спор о наследстве

Руперт Мердок Руперт Мердок Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья медиамагната Руперта Мердока урегулировала спор о наследстве, длившийся несколько месяцев, сообщает CNN. Лахлан Мердок сохранил контроль над медиаимперией, его братья и сестры покидают бизнес, получив около $1 млрд (82,5 млрд рублей) за свои доли.

Спор между наследниками Мердока касался распределения влияния во владеющем контрольным пакетом акций Fox Corporation и News Corp трасте. Судебное разбирательство могло привести к перераспределению власти в холдинге. Но стороны пришли к компромиссу.

Ранее в Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Им занимается нотариус Ольга Струкова. Другие подробности не приводятся. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта России 7 июля 2025 года. Утром того же дня его мертвым обнаружили в личном автомобиле в подмосковном Одинцово.

До этого СМИ сообщили, что возможными наследниками состояния итальянского модельера Джорджо Армани могут стать его младшая сестра, две племянницы, племянник и его правая рука Панталео Дель Орко, который также считается членом семьи. Детей у Армани не было. Он скончался в возрасте 91 года 4 сентября в окружении близких. Причины смерти дизайнера не раскрываются.

