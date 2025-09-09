Семья Руперта Мердока уладила спор о наследстве

Семья медиамагната Руперта Мердока урегулировала спор о наследстве, длившийся несколько месяцев, сообщает CNN. Лахлан Мердок сохранил контроль над медиаимперией, его братья и сестры покидают бизнес, получив около $1 млрд (82,5 млрд рублей) за свои доли.

Спор между наследниками Мердока касался распределения влияния во владеющем контрольным пакетом акций Fox Corporation и News Corp трасте. Судебное разбирательство могло привести к перераспределению власти в холдинге. Но стороны пришли к компромиссу.

