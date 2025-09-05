Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 20:27

Раскрыто, кому бездетный Армани оставил €2,3 млрд

Дизайнер Джорджо Армани оставил наследство сестре и племянникам

Джорджо Армани Джорджо Армани Фото: Mastrangelo Heoos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможными наследниками состояния итальянского модельера Джорджо Армани могут стать его младшая сестра, две племянницы, племянник и его правая рука Панталео Дель Орко, который также считается членом семьи, передает Reuters. Детей у Армани не было.

У него не осталось детей, которые могли бы унаследовать бизнес, приносящий относительно стабильный доход в размере €2,3 млрд в 2024 году, — сказано в публикации.

Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Он ушел из жизни 4 сентября в окружении близких. Причины смерти дизайнера не раскрываются.

До этого сын певца, поэта и музыканта Александра Градского, Дмитрий, в третий раз не смог добиться своего в суде, пытаясь лишить последнюю жену отца Марину Градскую права на наследство. Кассационный суд подтвердил законность ее притязаний на имущество знаменитого артиста. Сын артиста настаивал на исключении Градской из числа наследников.

Ранее суд отказал актеру Никите Джигурде в повторном иске о наследстве от предпринимательницы Людмилы Браташ. Артист требовал обязать нотариуса дать документ о праве на наследство.

наследство
Европа
дети
модельеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нидерландах признали, чем обернется отказ от российских энергоресурсов
Зеленскому напомнили позицию Венгрии о вступлении Украины в ЕС
Российских пенсионеров начали «разводить» бонусами к пенсии
Живодерство в элитной гостинице для собак обернулось уголовным делом
В Нидерландах увидели подготовку европейских государств к войне
Куда сходить в Москве в выходные 5–6 сентября: Феллини и ретротранспорт
В Энергодаре сообщили о печальных последствиях артобстрела ВСУ
До 16% и ниже: как изменится ключевая ставка ЦБ в 2025-м, что сказал Путин
Назван новый министр иностранных дел Великобритании
Еврокомиссия наложила на Google крупнейший с 2018 года штраф
На Западе заметили важную деталь отношений России, КНР и КНДР после ШОС
Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Режим тишины в Нижегородской области: правила и исключения
Беременная москвичка сорвалась с лестницы, чтобы скрыть от мужа правду
В Сети появились фотографии Тимати вместе с новорожденной дочерью
Володин предложил включить участников СВО в педагогический состав школ
Операция «Багратион», НАТО: ситуация на фронтах СВО вечером 5 сентября
Стало известно, как выглядит Соседов после пересадки волос
Глава Минобороны России побывал на торжественном приеме в посольстве КНДР
Свекла в фольге, тающая во рту: простой способ удивить гостей
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.