Раскрыто, кому бездетный Армани оставил €2,3 млрд

Возможными наследниками состояния итальянского модельера Джорджо Армани могут стать его младшая сестра, две племянницы, племянник и его правая рука Панталео Дель Орко, который также считается членом семьи, передает Reuters. Детей у Армани не было.

У него не осталось детей, которые могли бы унаследовать бизнес, приносящий относительно стабильный доход в размере €2,3 млрд в 2024 году, — сказано в публикации.

Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Он ушел из жизни 4 сентября в окружении близких. Причины смерти дизайнера не раскрываются.

До этого сын певца, поэта и музыканта Александра Градского, Дмитрий, в третий раз не смог добиться своего в суде, пытаясь лишить последнюю жену отца Марину Градскую права на наследство. Кассационный суд подтвердил законность ее притязаний на имущество знаменитого артиста. Сын артиста настаивал на исключении Градской из числа наследников.

Ранее суд отказал актеру Никите Джигурде в повторном иске о наследстве от предпринимательницы Людмилы Браташ. Артист требовал обязать нотариуса дать документ о праве на наследство.