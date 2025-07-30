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30 июля 2025 в 09:02

Суд отказал Джигурде в повторном иске о скандальном наследстве

Суд прекратил производство по иску Джигурды к нотариусу из-за наследства Браташ

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд прекратил производство по иску актера Никиты Джигурды к нотариусу по вопросу наследства от предпринимательницы Людмилы Браташ, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Артист требовал обязать нотариуса дать свидетельство о праве на наследство.

Производство по иску прекращено в апреле 2023 года, определение вступило в силу. Вскоре артист подал в суд аналогичный иск, хотя закон запрещает подавать заявление по уже рассмотренным судом основаниям. По этой причине суд в Москве прекратил производство по иску Джигурды.

Наследство Джигурде и его жене Марине Анисиной завещала ушедшая из жизни в 2016 году Браташ. Их связывали дружеские отношения. У предпринимательницы была родная сестра Светлана Романова, которую наследницей признал суд.

Ранее в Москве открыли наследственное дело после смерти советского и российского хореографа Юрия Григоровича. С момента смерти известного балетмейстера прошло чуть больше двух месяцев. Григорович скончался в 98 лет, предположительно, после двусторонней пневмонии. Две недели он боролся за жизнь в ЦКБ в Москве.

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