Стали известны новые подробности о наследстве Григоровича

В Москве открыли наследственное дело после смерти советского и российского хореографа Юрия Григоровича, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие юридические документы. С момента смерти известного балетмейстера прошло чуть больше двух месяцев.

Наследственное дело открыто, — сказано в документах.

Григорович скончался в 98 лет, предположительно, после двусторонней пневмонии. Две недели он боролся за жизнь в ЦКБ в Москве. На его счету много известных постановок, в том числе «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Золотой век» и другие. Хореограф получил более 60 российских и зарубежных наград.

Прощание с Григоровичем проходило на Исторической сцене Большого театра в Москве. Похоронили маэстро на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.

Как считает премьер Большого театра Денис Родькин, со смертью Григоровича мир балета осиротел и потерял не только выдающегося мастера, но и вдохновляющего наставника. При этом народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что Григорович был очень строг в работе.