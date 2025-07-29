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29 июля 2025 в 14:56

Стали известны новые подробности о наследстве Григоровича

В Москве открыли наследственное дело после смерти хореографа Григоровича

Юрий Григорович Юрий Григорович Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

В Москве открыли наследственное дело после смерти советского и российского хореографа Юрия Григоровича, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие юридические документы. С момента смерти известного балетмейстера прошло чуть больше двух месяцев.

Наследственное дело открыто, — сказано в документах.

Григорович скончался в 98 лет, предположительно, после двусторонней пневмонии. Две недели он боролся за жизнь в ЦКБ в Москве. На его счету много известных постановок, в том числе «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Щелкунчик», «Золотой век» и другие. Хореограф получил более 60 российских и зарубежных наград.

Прощание с Григоровичем проходило на Исторической сцене Большого театра в Москве. Похоронили маэстро на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.

Как считает премьер Большого театра Денис Родькин, со смертью Григоровича мир балета осиротел и потерял не только выдающегося мастера, но и вдохновляющего наставника. При этом народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что Григорович был очень строг в работе.

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