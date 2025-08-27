День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:05

Последняя жена Градского добилась признания права на наследство

Сын Градского Дмитрий не смог лишить наследства последнюю жену артиста Марину

Марина Коташенко Марина Коташенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын певца, поэта и музыканта Александра Градского, Дмитрий, в третий раз не смог добиться своего в суде, пытаясь лишить последнюю жену отца Марину Градскую права на наследство, пишет MK.RU. На днях Кассационный суд подтвердил законность ее притязаний на имущество знаменитого артиста.

Сын артиста настаивал на исключении Градской из числа наследников. Он утверждал, что женщина заключила брак с его отцом без искреннего намерения создать семью, преследуя лишь цель получить наследство после его смерти. Помимо этого, Дмитрий заявлял, что Марина якобы вывезла ценное имущество из квартиры еще до кончины певца, тем самым уменьшая доли, причитающиеся остальным наследникам.

Однако суд первой инстанции не нашел достаточных доказательств для того, чтобы признать Градскую недостойной наследницей. Апелляционная инстанция также оставила в силе это решение, отказав Дмитрию в удовлетворении его иска. Теперь и Первый кассационный суд признал законными оба предыдущих постановления.

Ранее суд отказал актеру Никите Джигурде в повторном иске о наследстве от предпринимательницы Людмилы Браташ. Артист требовал обязать нотариуса дать документ о праве на наследство.

