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19 июля 2025 в 04:11

Трамп обвинил медиамагната в клевете по делу Эпштейна

Трамп обвинил медиамагната Мердока и его холдинг в клевете по делу Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в Social Truth, что подал иск против медиамагната Руперта Мердока, владеющего Wall Street Journal, за клевету по делу финансиста Джефри Эпштейна. Сумма претензий за нанесенный ущерб американскому лидеру от предпринимателя составляет $10 млрд.

Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжить отстаивать интересы всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ, — написал Трамп.

Ранее Трамп также заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент США назвал их способ мошенническим. По словам Трампа, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.

Власти США намеренно скрывают информацию по делу финансиста Джеффри Эпштейна, связанному с торговлей несовершеннолетними, заявил ранее журналист Такер Карлсон. Он выступил на конференции организации Turning Point USA и отметил, что Эпштейн представляет собой сексуального преступника, жестоко эксплуатировавшего девушек.

Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
клевета
Руперт Мердок
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