В Москве открыли наследственное дело после смерти Старовойта

В Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, следует из данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Отмечается, что его делом занимается нотариус Ольга Струкова.

Другие подробности не приводятся. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта России 7 июля 2025 года. Утром того же дня его мертвым обнаружили в личном автомобиле в подмосковном Одинцово.

В августе молодая возлюбленная покойного экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина пришла на его могилу на 40-й день после смерти чиновника. Девушка посетила Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, облачившись в черное. Журналисты опубликовали видео, на котором девушка практически встала на колени перед могилой возлюбленного.

Ранее бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов рассказал о нескольких странностях в самоубийстве Романа Старовойта. По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой.