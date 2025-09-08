Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:55

В Москве открыли наследственное дело после смерти Старовойта

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта, следует из данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Отмечается, что его делом занимается нотариус Ольга Струкова.

Другие подробности не приводятся. Старовойт был освобожден от должности министра транспорта России 7 июля 2025 года. Утром того же дня его мертвым обнаружили в личном автомобиле в подмосковном Одинцово.

В августе молодая возлюбленная покойного экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина пришла на его могилу на 40-й день после смерти чиновника. Девушка посетила Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге, облачившись в черное. Журналисты опубликовали видео, на котором девушка практически встала на колени перед могилой возлюбленного.

Ранее бывший оперуполномоченный РУБОП Москвы Михаил Игнатов рассказал о нескольких странностях в самоубийстве Романа Старовойта. По его словам, первая странность — отсутствие личной охраны в момент, когда глава ведомства решил покончить с собой.

Роман Старовойт
наследство
Москва
нотариусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой период времени России хватит запасов нефти
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.