19 сентября 2025 в 18:08

Стало известно о состоянии гендиректора «Химпроминжиниринга» перед смертью

SHOT: гендиректор «Химпроминжиниринга» перед смертью находился в депрессии

Александр Тюнин Александр Тюнин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Гендиректор «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин, чье тело нашли в подмосковном лесу, в последнее время страдал от депрессии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, заболевание развилось в последние пять лет.

По информации канала, тело нашли недалеко от поселка Кокошкино. Отмечается, что Тюнин возглавлял компанию, которая единственная в России занималась производством углеродного волокна.

Ранее в Москве открыли наследственное дело после смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта. Отмечается, что его делом занимается нотариус Ольга Струкова.

Согласно законодательству РФ, наследниками первой очереди являются дети, супруга и родители покойного. Старовойт был официально разведен со своей женой Светланой, с которой он состоял в браке с 2010 года. У них есть две дочери — 15-летняя Анастасия и 19-летняя Ангелина. Также на наследство может претендовать мать чиновника. Если Старовойт оставил завещание, то его наследство может быть распределено иначе.

