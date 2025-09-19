Стало известно о состоянии гендиректора «Химпроминжиниринга» перед смертью SHOT: гендиректор «Химпроминжиниринга» перед смертью находился в депрессии

Гендиректор «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин, чье тело нашли в подмосковном лесу, в последнее время страдал от депрессии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, заболевание развилось в последние пять лет.

По информации канала, тело нашли недалеко от поселка Кокошкино. Отмечается, что Тюнин возглавлял компанию, которая единственная в России занималась производством углеродного волокна.

