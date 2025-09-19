Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:37

В европейской стране хотят лишить украинских беженцев бесплатного жилья

В Нидерландах предложили украинским беженцам самим искать жилье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нидерландах предложили украинским мужчинам-беженцам самим искать жилье, сообщил телеканал NOS со ссылкой на источник. Там отметили, что в королевстве наблюдается массовая нехватка мест в центрах приема мигрантов. При этом власти страны считают, что те беженцы, которые работают и имеют доход, могут снимать жилье, как остальные граждане.

Если у человека есть работа и собственный доход, он может сам найти и оплатить жилье, — говорится в сообщении.

В Министерстве миграции Нидерландов добавили, что государство продолжит помогать семьям мигрантов с детьми. Однако власти будут стимулировать беженцев возвращаться на родину.

Ранее сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат. Теперь пособия будут доступны только тем, кто официально осуществляет профессиональную деятельность на территории страны.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов заявил, что план Евросоюза, нацеленный на прекращение приема украинских беженцев, может оказаться эффективным. По его словам, Европа пытается заставить мигрантов легализоваться, чтобы избавиться от «нахлебников» — украинцев, отказывающихся работать и живущих исключительно на пособия.

Нидерланды
Украина
беженцы
мужчины
мигранты
