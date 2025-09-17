Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:40

Политолог объяснил, почему ЕС хочет прекратить прием украинских беженцев

Политолог Корнилов: ЕС начал бороться с украинскими беженцами

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

План Евросоюза, нацеленный на прекращение приема украинских беженцев, может оказаться эффективным, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, Европа пытается заставить мигрантов легализоваться, чтобы избавиться от «нахлебников» — украинцев, отказывающихся работать и живущих исключительно на пособия.

ЕС рекомендует украинцам подумать о долгосрочной перспективе. Евробюрократы настраивают украинцев на то, что уже пора бы легализовываться, получать полноценное разрешение на работу, а не сидеть нахлебниками. В конце концов все понимают, что пособия для украинских беженцев рано или поздно придется отменять, — заявил Корнилов.

Корнилов уверен, что далеко не все беженцы после завершения боевых действий вернутся на Украину.

Будут те, кто захочет скрыться от европейских властей, так как не могут получить официальный статус в Европе. А попадать в руки украинских ТЦК им не хочется. Сейчас таких беженцев уже немало, — заметил политолог.

Ранее Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат. Теперь пособия будут доступны только тем, кто официально осуществляет профессиональную деятельность на территории страны.

Евросоюз
беженцы
Украина
Совет ЕС
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.