Политолог объяснил, почему ЕС хочет прекратить прием украинских беженцев

План Евросоюза, нацеленный на прекращение приема украинских беженцев, может оказаться эффективным, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, Европа пытается заставить мигрантов легализоваться, чтобы избавиться от «нахлебников» — украинцев, отказывающихся работать и живущих исключительно на пособия.

ЕС рекомендует украинцам подумать о долгосрочной перспективе. Евробюрократы настраивают украинцев на то, что уже пора бы легализовываться, получать полноценное разрешение на работу, а не сидеть нахлебниками. В конце концов все понимают, что пособия для украинских беженцев рано или поздно придется отменять, — заявил Корнилов.

Корнилов уверен, что далеко не все беженцы после завершения боевых действий вернутся на Украину.

Будут те, кто захочет скрыться от европейских властей, так как не могут получить официальный статус в Европе. А попадать в руки украинских ТЦК им не хочется. Сейчас таких беженцев уже немало, — заметил политолог.

Ранее Сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат. Теперь пособия будут доступны только тем, кто официально осуществляет профессиональную деятельность на территории страны.