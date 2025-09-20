«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 09:55

Названы 10 стран, которые признают Палестину на полях Генассамблеи ООН

FP: на полях Генассамблеи ООН 10 стран объявят о признании Палестины

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство France-Presse со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча состоится в Нью-Йорке 22 сентября.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН будут представлены десять стран, которые решили «перейти к признанию государства Палестина», — сказано в материале.

Ранее в окружении британского премьера Кира Стармера информировали, что Соединенное Королевство готово пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу. Если Израиль не смягчит подход к Газе, Лондон официально признает палестинское государство уже во время сентябрьской сессии ООН.

Также сообщалось, что Тель-Авив изучает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. По мнению экспертов, такое решение может серьезно ослабить позиции британских спецслужб, которые получают от израильских коллег критически важные данные.

Палестина
Франция
Генассамблея ООН
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.