Названы 10 стран, которые признают Палестину на полях Генассамблеи ООН FP: на полях Генассамблеи ООН 10 стран объявят о признании Палестины

Франция, Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство France-Presse со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча состоится в Нью-Йорке 22 сентября.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН будут представлены десять стран, которые решили «перейти к признанию государства Палестина», — сказано в материале.

Ранее в окружении британского премьера Кира Стармера информировали, что Соединенное Королевство готово пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу. Если Израиль не смягчит подход к Газе, Лондон официально признает палестинское государство уже во время сентябрьской сессии ООН.

Также сообщалось, что Тель-Авив изучает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. По мнению экспертов, такое решение может серьезно ослабить позиции британских спецслужб, которые получают от израильских коллег критически важные данные.