«Дорогого стоит»: Немов о победе Мельниковой на чемпионате мира

Ангелина Мельникова во время церемонии награждения победителей в индивидуальном многоборье среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Победа российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте — это праздник для всей России, заявил NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион гимнаст Алексей Немов. Он подчеркнул, что Мельникова доказала свой титул, дважды выиграв на ЧМ.

Я очень рад за Ангелину [Мельникову], вообще за нашу страну, что у нас такой замечательный результат. После нашего долгого отсутствия на международной арене Ангелина отстояла звание абсолютной чемпионки мира, а это дорогого стоит, потому что отстоять звание всегда сложнее, чем выиграть в первый раз. Я очень рад, что у Ангелины все получилось, и благодарю ее тренера, всю нашу федерацию с таким замечательным результатом. Но впереди у нас еще финалы на отдельных видах многоборья, поэтому не расслабляемся. Идем дальше, — высказался Немов.

Также спортсмен отметил профессионализм и личные качества Мельниковой. По его словам, ответственный подход помог ей достичь высоких результатов.

Мы общаемся, потому что она выступала у меня в нашем шоу «Легенды спорта». Она очень серьезно относится к своему делу и делает это максимально качественно и профессионально. Если бы она не относилась к этому так ответственно, то и результатов не было бы таких. Поэтому Ангелина знает, как это все делать, и делает это честно, добросовестно и ответственно, — заключил Немов.

Ранее стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.