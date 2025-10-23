Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:52

«Дорогого стоит»: Немов о победе Мельниковой на чемпионате мира

Гимнаст Немов назвал победу Мельниковой на ЧМ в Джакарте праздником всей страны

Ангелина Мельникова во время церемонии награждения победителей в индивидуальном многоборье среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова во время церемонии награждения победителей в индивидуальном многоборье среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике Фото: Dita Alangkara/AP/ТАСС

Победа российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте — это праздник для всей России, заявил NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион гимнаст Алексей Немов. Он подчеркнул, что Мельникова доказала свой титул, дважды выиграв на ЧМ.

Я очень рад за Ангелину [Мельникову], вообще за нашу страну, что у нас такой замечательный результат. После нашего долгого отсутствия на международной арене Ангелина отстояла звание абсолютной чемпионки мира, а это дорогого стоит, потому что отстоять звание всегда сложнее, чем выиграть в первый раз. Я очень рад, что у Ангелины все получилось, и благодарю ее тренера, всю нашу федерацию с таким замечательным результатом. Но впереди у нас еще финалы на отдельных видах многоборья, поэтому не расслабляемся. Идем дальше, — высказался Немов.

Также спортсмен отметил профессионализм и личные качества Мельниковой. По его словам, ответственный подход помог ей достичь высоких результатов.

Мы общаемся, потому что она выступала у меня в нашем шоу «Легенды спорта». Она очень серьезно относится к своему делу и делает это максимально качественно и профессионально. Если бы она не относилась к этому так ответственно, то и результатов не было бы таких. Поэтому Ангелина знает, как это все делать, и делает это честно, добросовестно и ответственно, — заключил Немов.

Ранее стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.

гимнастика
Россия
победители
чемпионаты
Софья Якимова
С. Якимова
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.