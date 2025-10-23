Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 18:52

Назвавший себя русским Сигал внимал каждому слову Путина на съезде РГО

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американский актер Стивен Сигал, который недавно вновь назвал себя русским, посетил XVII съезд Русского географического общества. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как он внимательно слушает выступление президента России Владимира Путина, ловя каждое слово.

Знаковое событие — 180 лет со дня учреждения Русского географического общества. Хотел бы еще раз поздравить вас, всех ваших коллег с юбилеем и отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями предшественников, — подчеркнул глава государства.

Ранее Сигал заявил, что хочет вернуться в киноиндустрию. При этом он сообщил о желании сняться именно в российском фильме. 73-летний артист добавил, что уже запланировал предварительные шаги в этом направлении, но делиться подробностями пока не стал.

До этого в рамках Восточного экономического форума актер подчеркнул, что считает себя русским и не работает с США. Российское гражданство он получил в 2016 году. Путин наградил его орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

