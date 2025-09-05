Легендарный актер из США назвал себя русским Стивен Сигал заявил, что считает себя русским и не работает с США

Американский актер Стивен Сигал заявил, что считает себя русским и не работает с США. Так на Восточном экономическом форуме артист ответил на вопрос журналистов о диалоге между Россией и Соединенными Штатами, сообщает ТАСС.

Я не работаю с США. Я — русский, — сказал Сигал.

Стивен Сигал снялся в фильмах «Сквозные ранения», «Захват», «Над законом», «В смертельной опасности», «В осаде», «Приказано уничтожить», «Патриот» и др. Актер получил российское гражданство в 2016 году. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Ранее стало известно, что Сигал, являющийся специальным представителем МИД России по гуманитарным связям между Россией и США, был включен в список участников пленарного заседания Восточного экономического форума. Для него было зарезервировано место в первом ряду левого сектора. Непосредственно напротив этого места расположена трибуна, с которой выступил Путин.

До этого Сигал совместно с сыном Домиником зарегистрировал в России компанию под названием «Хикари». Соответствующее общество с ограниченной ответственностью внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 26 августа. Согласно данным реестра, новая фирма будет заниматься консультационной деятельностью в сфере коммерции и управления.