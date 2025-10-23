Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 октября 2025 в 18:51

Солдаты ВСУ на важном направлении не захотели погибать и сдались

Солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен в районе Красноармейска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад Вооруженных сил Украины сложили оружие и сдались в плен, сообщает ТАСС. По словам самих сдавшихся, при попытке эвакуации с линии боевых действий украинские беспилотники создавали им препятствия.

В данный момент все пленные военнослужащие ВСУ находятся в безопасности. Также они получают необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов, анализируя сообщения о массовой сдаче в плен бойцов полка «Скала», заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины все чаще добровольно сдаются ВС РФ, не желая жертвовать жизнями ради президента Владимира Зеленского. По его словам, киевский режим задействует все доступные резервы для противодействия российским войскам.

Пленный солдат Иван Бондаренко говорил, что подразделение ВСУ понесло значительные потери в ходе боев за населенный пункт Шандриголово в Донецкой Народной Республике. За три недели интенсивных боевых действий из 40 человек личного состава в строю осталось менее 20.

СВО
ВСУ
ВС РФ
пленные
