23 октября 2025 в 18:55

Надоели привычные макароны? Готовим вкусные гнезда с фаршем

Готовим гнезда: вкусные макароны по простому рецепту! Готовим гнезда: вкусные макароны по простому рецепту! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам кажется, что макароны — скучная еда, попробуйте приготовить их в виде гнезд с фаршем. Для этого понадобится 200 г макарон-гнезд, 300 г мясного фарша (лучше говядина с курицей), 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 150 мл сливок или воды, 100 г тёртого сыра, соль, перец и немного растительного масла.

Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, добавьте соль и специи. Макароны выложите в форму, аккуратно заполните каждое гнездо мясной начинкой. В отдельной миске соедините сливки и томатную пасту, залейте этой смесью гнезда, чтобы жидкость доходила до середины. Накройте форму фольгой и запекайте 25 минут при 180 °C. Затем снимите фольгу, посыпьте сыром и готовьте еще 10 минут до золотистой корочки.

Блюдо получается аппетитным, ароматным и очень домашним — идеально для воскресного обеда или ужина.

  • Совет: если хотите добавить пикантности, используйте немного чеснока или сушеный базилик.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — 979 ккал; время приготовления — 45 минут.

Татарская лепешка катлама на сковороде — готова за 15 минут: смотрите простой рецепт у нас на сайте.

