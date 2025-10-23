Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре

Любители японской кухни точно оценят этот рецепт. Здесь не нужно возиться с нори и аккуратными рулетами: всё выкладывается слоями, запекается в духовке — и получается сочная, нежная альтернатива классическим роллам.

Для приготовления возьмите 200 г риса для суши, 250 г филе слабосоленого лосося или семги, 150 г сливочного сыра, 2 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку соевого соуса, 1 столовую ложку рисового уксуса, 1 авокадо и немного кунжута для подачи.

Рис промойте, сварите до готовности и заправьте рисовым уксусом. В жаропрочную форму выложите слой риса, сверху — ломтики рыбы и авокадо, распределите сливочный сыр и немного майонеза. Сбрызните соевым соусом и отправьте в духовку при 180 °С на 10–12 минут, пока верх не станет румяным. Готовое блюдо посыпьте кунжутом и подавайте с васаби или имбирем.

Совет: если хотите придать блюду остринку, добавьте немного соуса спайси (майонез + острый перец) перед запеканием.

Ленивые роллы богаты белком и омегой-3, улучшают обмен веществ и надолго сохраняют чувство сытости.

