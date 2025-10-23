Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения Еврокомиссия сообщила о выделении €20 млн на безопасность подводных кабелей

Европейская комиссия выделила €20 млн (более 1,8 млрд рублей) на усиление защиты критической инфраструктуры, сообщается в заявлении на сайте ЕК. Деньги будут направлены на создание специализированных центров мониторинга подводных кабельных линий.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен представила новые финансовые меры в ходе выступления в Риге. По ее словам, выделенные средства в рамках программы Digital Europe предназначены для организации региональных центров наблюдения и проведения стресс-тестирования подводных телекоммуникационных магистралей.

Планируется, что половина от общей суммы будет инвестирована в создание систем отслеживания угроз с применением технологий искусственного интеллекта. Эти системы позволят осуществлять мониторинг в режиме реального времени и обеспечивать оперативное реагирование на потенциальные инциденты. Первым регионом, где будет развернут пилотный центр мониторинга, станет Скандинавско-Балтийский регион.

Ранее телеканал Sky News, ссылаясь на мнение экспертов, отмечал, что у президента России Владимира Путина в отношениях с Великобританией появился стратегический козырь — подводные кабельные сети, протянутые вдоль дна морей и океанов. Специалисты отмечают, что эти кабели обеспечивают передачу важнейших гражданских и военных данных, а также участвуют в транспортировке электроэнергии и газа.