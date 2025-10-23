Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:31

Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения

Еврокомиссия сообщила о выделении €20 млн на безопасность подводных кабелей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия выделила €20 млн (более 1,8 млрд рублей) на усиление защиты критической инфраструктуры, сообщается в заявлении на сайте ЕК. Деньги будут направлены на создание специализированных центров мониторинга подводных кабельных линий.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен представила новые финансовые меры в ходе выступления в Риге. По ее словам, выделенные средства в рамках программы Digital Europe предназначены для организации региональных центров наблюдения и проведения стресс-тестирования подводных телекоммуникационных магистралей.

Планируется, что половина от общей суммы будет инвестирована в создание систем отслеживания угроз с применением технологий искусственного интеллекта. Эти системы позволят осуществлять мониторинг в режиме реального времени и обеспечивать оперативное реагирование на потенциальные инциденты. Первым регионом, где будет развернут пилотный центр мониторинга, станет Скандинавско-Балтийский регион.

Ранее телеканал Sky News, ссылаясь на мнение экспертов, отмечал, что у президента России Владимира Путина в отношениях с Великобританией появился стратегический козырь — подводные кабельные сети, протянутые вдоль дна морей и океанов. Специалисты отмечают, что эти кабели обеспечивают передачу важнейших гражданских и военных данных, а также участвуют в транспортировке электроэнергии и газа.

Евросоюз
Еврокомиссия
интернет
кабели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Копейске, чудовищная версия Усольцева о пропаже семьи: что дальше
Гендиректора АСВ задержали по делу о мошенничестве
Украинский БПЛА ударил по Казахстану? Где это случилось, реакция, жертвы
Политолог раскрыл, кто может стоять за героизацией нацизма в Молдавии
Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки
Путин рассказал о сложностях замещения российской нефти на рынке
Китайские компании приняли неожиданное решение из-за нефтяных санкций США
Путин напомнил о санкциях США во время первого срока Трампа
Рекордсменке вынесли суровое наказание за допинг
Контроль 360°: как заказчик может видеть стройку онлайн
Путин раскритиковал советников Белого дома из-за нефтяных санкций
Путин высказался об отмене саммита в Будапеште
«Особенный момент»: отец баскетболиста Демина оценил дебют сына в НБА
Медведев высказался о сроках пребывания мигрантов в России
Королевский салат с креветками — просто, быстро и с изюминкой!
Одна страна ЕС выступила против использования замороженных активов РФ
Фон дер Ляйен обвинили в штамповке невыполнимых инициатив
Греф спрогнозировал темпы роста российской экономики в 2025 году
Путин раскрыл новые детали переговоров с Трампом
Путин раскрыл инициатора переговоров России и США в Будапеште
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.