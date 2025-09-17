У президента России Владимира Путина в отношениях с Великобританией появился стратегический козырь — подводные кабельные сети, протянутые вдоль дна морей и океанов, передает телеканал Sky News, ссылаясь на мнение экспертов. Специалисты отмечают, что эти кабели обеспечивают передачу важнейших гражданских и военных данных, а также участвуют в транспортировке электроэнергии и газа.

По оценке аналитиков, такие объекты представляют собой потенциально слабое звено, поскольку за сотнями миль подводной инфраструктуры крайне сложно вести постоянное наблюдение. Из-за этого они якобы могут стать легкой мишенью для диверсионных действий, что делает их уязвимыми и превращает в «довольно хорошую карту» в руках Москвы.

Ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорил, что у республики отсутствуют убедительные доказательства причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. При этом политик высказал мнение, что подобная «диверсионная деятельность» может быть якобы полезна России. Министр отметил увеличение количества подобных инцидентов в регионе.

До этого президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль призвал ЕС создать новую систему безопасности с участием России. Эксперт подверг критике зависимость Европы от Соединенных Штатов, отметив, что конфронтационный курс лишь усугубил энергетические проблемы ЕС.