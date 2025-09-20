«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:10

«Деканат» лишил студента 7,7 млн рублей наследства

В Красноярске студент перевел 7,7 млн рублей мошенникам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Студент из Красноярска поверил мошенникам и лишился 7,7 млн рублей, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Все похищенные деньги являлись его личными сбережениями и средствами, полученными по наследству.

В ведомстве рассказали, что молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником деканата. Он попросил заполнить характеристику через портал Госуслуг и отправил ссылку на фейковый сайт. Студент ввел свои логин и пароль, а затем продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После он позвонил по номеру, указанному в уведомлении о «выгрузке данных». Там его убедили перевести все свои деньги на безопасный счет.

Студент в течение нескольких дней снимал крупные суммы денег с банковских вкладов и карт, — добавили в прокуратуре.

До этого в Санкт-Петербурге 71-летняя местная жительница отдала телефонным мошенникам 8 млн рублей. Злоумышленники неоднократно звонили пострадавшей под видом сотрудников различных ведомств. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

