19 сентября 2025 в 19:16

Мошенники обманом присвоили квартиру экс-домработницы Пугачевой Дородновой

Людмила Дороднова Людмила Дороднова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

85-летняя бывшая домработница народной артистки СССР Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала NEWS.ru, что подала заявление в отдел полиции о незаконном присвоении своей однокомнатной квартиры в московском районе Марьино неизвестными лицами. Она также обратилась к адвокату Елене Калиничевой.

Я в шоке. Никогда не пускали в дом чужих людей. Ну, приходили ко мне слесарь с электриком, воду в начале осени на стояке проверяли. У меня всегда все под контролем! Правда, я часто мотаюсь в Подмосковье к своим родным, квартиру оставляю запертой, никто ко мне цветы поливать не приходит, нет надобности. Сегодня я решила оплатить коммунальные услуги, пришла в жилконтору у нас в Марьино, а платить-то уже не надо, квартиры у меня нет. Мне не говорят, кто владельцы. Но полиция разберется. Я сразу обратилась к адвокату Елене Калиничевой. Елена Сергеевна умеет отвоевывать жилье, которое отобрали мошенники, мы будем судиться, естественно, — рассказала Дороднова.

По ее словам, 22 августа ей позвонил парень и был на связи целый день. Как вспомнила Дороднова, он сообщил ей о вероятном взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и попросил продиктовать ему данные банковских карточек. Она подозревает, что этот неизвестный причастен к ситуации с квартирой.

Сейчас правда не знаю, куда мне идти… К родственникам, наверное, поеду, но их тоже не хочется стеснять. У меня огромная просьба ко всем добрым людям, помогите, пожалуйста, разобраться в моей непростой ситуации, чтобы я не осталась без крыши над головой, — добавила Дороднова.

Ранее жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Ей пришлось через суд возвращать себе жилплощадь в московском районе Хамовники. В начале сентября Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического районного суда Москвы о возвращении певице квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Иск был удовлетворен в полном объеме, а право собственности ответчицы аннулировано.

