«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 11:39

Пятизвездочный отель в Анталье открыли после пожара и эвакуации

Туристы возвращаются в отель Titanic Deluxe после эвакуации из-за пожара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постояльцы пятизвездочного Titanic Deluxe Golf Belek, эвакуированные из-за лесного пожара в провинции Анталья, начали возвращаться в номера — отель работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации гостиницы. Ранее их переселили в ближайшие безопасные гостиницы.

Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет, — сказали там.

Пожар вспыхнул в ночь на 20 сентября между районами Кунду и Белек. Помимо Titanic Deluxe Golf Belek был эвакуирован еще один крупный отель. Утром пожар в районе Кунду был локализован. Для ликвидации возгорания задействованы значительные силы пожарных и авиация. Позже в Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлена эвакуация российских туристов.

Ранее специалисты завершили работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Всего за время операции они провели более 21,5 тысячи погружений, собрав свыше 2 тысяч тонн мазута в 22,5 тысячи мешков, последние 443 были подняты у причала в поселке Джемете.

Турция
Анталья
происшествия
отели
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.