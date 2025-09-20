Пятизвездочный отель в Анталье открыли после пожара и эвакуации Туристы возвращаются в отель Titanic Deluxe после эвакуации из-за пожара

Постояльцы пятизвездочного Titanic Deluxe Golf Belek, эвакуированные из-за лесного пожара в провинции Анталья, начали возвращаться в номера — отель работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в администрации гостиницы. Ранее их переселили в ближайшие безопасные гостиницы.

Гости уже возвращаются в свои номера. Пожар почти потушен, никаких проблем в работе отеля нет, — сказали там.

Пожар вспыхнул в ночь на 20 сентября между районами Кунду и Белек. Помимо Titanic Deluxe Golf Belek был эвакуирован еще один крупный отель. Утром пожар в районе Кунду был локализован. Для ликвидации возгорания задействованы значительные силы пожарных и авиация. Позже в Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлена эвакуация российских туристов.

Ранее специалисты завершили работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Всего за время операции они провели более 21,5 тысячи погружений, собрав свыше 2 тысяч тонн мазута в 22,5 тысячи мешков, последние 443 были подняты у причала в поселке Джемете.