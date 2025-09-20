Купянск, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 сентября? Что происходит у Березового, Верхнекаменского, Волчанска, Дроновки, Калиновского, Купянск, Кучеровки, Константиновки, Клебан-Быка, Мирнограда, Никаноровки, Новоивановки, Новоселовки, Нелеповки, Покровска, Предтечино, Северска, Харькова, Шандриголово и Яблоновки?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGozno, на Южно-Донецком направлении продолжается наступление ВС РФ.

«Идут бои за Березовое и Калиновское. На Покровском направлении продолжаются бои на охвате Покровска. Продолжается штурм самого Покровска. ВСУ контратакуют у Никаноровки, Панковки и Новотороецкого. ВС РФ продвигаются в районе Родинского, Красного Лимана и Нового Шахово. На Константиновском направлении войска РФ наступают юго-западнее Александро-Шультино, увеличивают зону контроля вдоль железной дороги на Константиновку. Фиксируются продвижения ВС РФ у Катериновки и Клебан-Быка. Идут бои у Предтечино. На Краснолиманском направлении отмечаются тактические успехи ВС РФ в районе Шандриголово, Новоселовки и Дерилово. Штурмовые группы РФ занимают новые позиции на северном берегу реки Северский Донец. Продолжаются бои в районе Ямполя. Харьковский фронт. На Купянском направлении ВС РФ расширяют зону контроля и усиливают давление на противника. Войска РФ атакуют в районе Кондрашовки и Степовой Новоселовки. Идут бои за Новопавловку. В Купянске ВС РФ штурмуют многоэтажную застройку в северной части города. На Волчанском участке войска РФ продвигаются на левобережье Волчанска и в районе населенного пункта Тихое», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ на левом берегу реки Волчьей в Волчанске расширили плацдарм и заняли девять технических зданий, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На востоке Волчанска наши штурмовики продвинулись в районе Тихого. На Краснолиманском направлении взято Серебрянское лесничество. Идет наступление у Шандриголово, в направлении Александровки и населенного пункта Коровий Яр. Юго-западнее Покровска (Красноармейска) освобождена Муравка. ВС России нанесли ночью, массированный удар по тылам противника, задействовав в том числе стратегические ракетоносцы. Взрывы звучали в Днепропетровске („Герани“ и до 10 ракет), Николаеве, Черкасской и Одесской областях», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении ВС РФ у Катериновки с боями расширили зону контроля до одного километра и закрепились, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Клебан-Быка ВС РФ продвинулись на 1000 метров. У Предтечино идут встречные бои. Лиманское направление. Мы продолжаем бои на данном направлении, наносим удары по снабжению группировки противника. ВС РФ развивают наступление в сторону Коровьевого Яра. Также продолжаются бои за Шандриголово. Дружковское направление. Противник на данном участке фронта активизировал переброску резервов и наступательные действия. Несмотря на попытки врага атаковать ВС РФ продолжают расширять контроль территории. В районе Панковки ВСУ атакуют к Маяку, серая зона на 1200 метров. Продолжаются бои за Красный Лиман и Новое Шахово. Ситуация остается стабильно напряженной», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 20 сентября: что завтра, сильные боли, давление

Удары по Украине сегодня, 20 сентября: подробности, список пораженных целей

Режущие ветра и холод до -3 градусов? Погода в Москве в ноябре: чего ждать