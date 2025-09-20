«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 10:59

Удары по Украине сегодня, 20 сентября: подробности, список пораженных целей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сегодня ночью, 20 сентября, нанесли комбинированные удары беспилотниками и крылатыми ракетами по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 20 сентября

Российские военные в ночь на 20 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины, применив не менее 50 беспилотников «Герань-2» и несколько десятков крылатых ракет Х-101, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что в воздух поднимались стратегические ракетоносцы Ту-95.

«Сильные пожары на промышленных и военных объектах произошли в результате атаки по Днепропетровску. Судя по онлайн-картам пожаров NASA, прилетело по „Южному машиностроительному заводу“ и заводу „Полимермаш“. Сообщается о зареве после прилетов и перебоях с электричеством», — говорится в сообщении канала.

В Днепропетровске массовые пожары также зафиксированы на предприятии «Агросоюз-Киев» и заводе «Днепропресс», отметил военный блогер Олег Царев в личном блоге.

«В Полтавской области удар нанесен по ж/д станции. В Борисполе Киевской области пожар на складе ГСМ на территории аэропорта. В Лимане Одесской области горят склады», — написал он.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военкор Евгений Поддубный уточнил, что в ночь на 20 сентября целями российских военных стали военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

«Ракеты долетели до Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Здесь вероятными целями были военные аэродромы и объекты энергосектора Украины. Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске и Павлограде. Удары были нанесены по территории „Южмаша“ и „Полимермаша“. Также цели были поражены в Киевской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», — отметил он в личном Telegram-канале.

Во Львовской и Тернопольской областях поражены аэродромы, где базировались украинские F-16, и подземные хранилища топлива, в Николаеве — портовые терминалы, используемые для переброски вооружения НАТО, пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

