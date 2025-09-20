В России спрогнозировали снижение ставки «маленькими шажками» Глава РСПП Шохин: к концу года ключевая ставка ЦБ может составить 15%

Дальнейшее снижение ключевой ставки будет проходить «маленькими шажками» и к концу текущего года составит 15% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях I Международного экономического форума в Цхинвале. По его словам, которые приводит ТАСС, ЦБ будет двигаться медленнее, чтобы замерить реакцию рынка, в том числе инфляцию.

Я думаю, Центральный банк, скорее всего, два снижения ставки проведет, но не больше, чем по одному процентному пункту. И к концу года она будет 15%, — отметил Шохин.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10–12% к лету 2026 года. Он также уточнил, что вкладчики еще некоторое время смогут получать высокие проценты, но ситуация с кредитами будет непростой.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в российской экономике рецессии нет. Она добавила, что летом, после периода «перегрева», показатели умеренно выросли, а потребительский спрос активизировался.