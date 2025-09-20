«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 11:28

В России спрогнозировали снижение ставки «маленькими шажками»

Глава РСПП Шохин: к концу года ключевая ставка ЦБ может составить 15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дальнейшее снижение ключевой ставки будет проходить «маленькими шажками» и к концу текущего года составит 15% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях I Международного экономического форума в Цхинвале. По его словам, которые приводит ТАСС, ЦБ будет двигаться медленнее, чтобы замерить реакцию рынка, в том числе инфляцию.

Я думаю, Центральный банк, скорее всего, два снижения ставки проведет, но не больше, чем по одному процентному пункту. И к концу года она будет 15%, — отметил Шохин.

Ранее экономист Александр Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10–12% к лету 2026 года. Он также уточнил, что вкладчики еще некоторое время смогут получать высокие проценты, но ситуация с кредитами будет непростой.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в российской экономике рецессии нет. Она добавила, что летом, после периода «перегрева», показатели умеренно выросли, а потребительский спрос активизировался.

ключевая ставка
Центробанк
инфляция
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Легкое осеннее рагу: низкокалорийный ужин для здоровья и стройности
Россиян начали реже пускать в Мексику из-за одного фактора
Володин высказался о семьях мигрантов
«Это очень вредно»: в Госдуме рассказали, что может быть опаснее табака
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.