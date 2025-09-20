Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей

Мошенники на протяжении полугода обманывали 84-летнюю жительницу Москвы, вынудив ее приобрести часы за 27,7 млн рублей, передает столичная прокуратура. В итоге пенсионерка оформила покупку дорогих часов, после чего передала их вместе с подарками курьеру, назвавшему заранее согласованное кодовое слово.
Мошенники поддерживали связь с женщиной с февраля 2025 года. Сначала они выдавали себя за работников телефонной компании и под предлогом замены номера сумели заполучить ее паспортные данные. Позднее женщине начали звонить уже якобы представители правоохранительных органов. Они уверяли, что ее деньги находятся под угрозой, и уговаривали пенсионерку принять участие в некой операции по задержанию преступников.
Также они обещали пенсионерке сохранность всех ее сбережений и тщательно «оберегали» от общения с родственниками, — сообщили в пресс-службе.
В прокуратуре отметили, что женщина даже сохранила номер одного из преступников под именем внука. В итоге аферисты убедили ее приобрести дорогие часы якобы для сохранности денег.
Ранее 85-летняя бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что неизвестные лица незаконно присвоили себе ее квартиру в московском районе Марьино. Она рассказала, что узнала об этом случайно, когда пришла оплатить коммунальные услуги и услышала, что жилье за ней больше не числится. Женщина обратилась в полицию и к адвокату.