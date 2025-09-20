Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей В Москве пенсионерка купила мошенникам часы за 27,7 млн рублей

Мошенники на протяжении полугода обманывали 84-летнюю жительницу Москвы, вынудив ее приобрести часы за 27,7 млн рублей, передает столичная прокуратура. В итоге пенсионерка оформила покупку дорогих часов, после чего передала их вместе с подарками курьеру, назвавшему заранее согласованное кодовое слово.

Мошенники поддерживали связь с женщиной с февраля 2025 года. Сначала они выдавали себя за работников телефонной компании и под предлогом замены номера сумели заполучить ее паспортные данные. Позднее женщине начали звонить уже якобы представители правоохранительных органов. Они уверяли, что ее деньги находятся под угрозой, и уговаривали пенсионерку принять участие в некой операции по задержанию преступников.

Также они обещали пенсионерке сохранность всех ее сбережений и тщательно «оберегали» от общения с родственниками, — сообщили в пресс-службе.