19 сентября 2025 в 11:55

Полумиллионную пенсию Чубайса предложили направить на нужды пожилых россиян

Общественник Зайцев: пенсию Чубайса следует отправить на нужды пожилых россиян

Анатолий Чубайс Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всю пенсию экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса следует направлять на нужды пожилых россиян, заявил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев. Он выразил мнение, что выплаты бывшему чиновнику являются несправедливыми и должны быть перераспределены.

Какие пенсии могут выплачиваться человеку, который так явно вредил России? Я считаю, что все те средства, которые Чубайс получает или мог бы получить в виде пенсий и дивидендов, нужно направить на нужды пенсионеров. Пусть это будет и небольшая, но справедливая прибавка к пенсии для каждого, кто действительно трудился на благо нашей страны. Это было бы правильным, честным и заслуженным решением, — высказался Зайцев.

По его словам, деятельность Чубайса на протяжении многих лет вызывает резкое неприятие в обществе. Общественник считает, что в России вряд ли найдется человек, испытывающий к экс-главе «Роснано» положительные эмоции.

Информация, что Чубайс, покинувший РФ, продолжает получать ежемесячную пенсию в размере 450 тысяч рублей, просто немыслима. Его деятельность на протяжении многих лет вызывала и продолжает вызывать резкое неприятие. В РФ не найдется, наверное, ни одного человека, кто бы не знал, кто такой Чубайс, и кто бы испытывал к нему положительные чувства. Поэтому его нужно безоговорочно лишить всего, что он получает от России, — резюмировал Зайцев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что за 2,5 года, которые прошли с момента отъезда Чубайса за границу, он получил доход в размере примерно 13,5 миллиона рублей. По данным канала, перед тем как покинуть страну, бывший чиновник распродал все свое имущество на сумму 4,3 миллиарда рублей.

