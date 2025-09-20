Появились кадры ракетного удара по военному объекту в Днепре

Момент удара по военному объекту в Днепре попал на видео, передает Telegram-канал «Политика страны». На кадрах видно, как ракета проносится над городом. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Очевидцы также засняли ее падение. В момент удара раздался мощный взрыв, яркая вспышка озарила небо и столб дыма поднялся в воздух.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре. Он также отметил, что было нанесено поражение по предприятию «Полимермаш», где на западную технику устанавливали динамическую броню и наваривали решетки от беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по украинским предприятиям оборонной промышленности. Для атаки использовались ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. По данным военного ведомства, все заявленные цели были поражены.