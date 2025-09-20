«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 14:16

Названа цель ракет ВС России в Днепре

Подпольщик Лебедев сообщил о поражении завода с двигателями для ракет в Днепре

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре, в том числе есть попадание в цех, который выпускал двигатели и корпуса для ракет, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, также было нанесено поражение заводу «Полимермаш», где на поставленную Западом военную технику устанавливали динамическую броню и наваривали решетки от БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Есть попадания в ЮМЗ, <…> в цех, который выпускал двигатели и корпуса для ракет. <…> Несколько в завод «Полимермаш», где новенькую технику с Запада приводили в боевое состояние. «Новенькая» — это в том смысле, что ее не использовали еще, а так она 90-х годов в лучшем случае, — написал Лебедев.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса,. По данным ведомства, операция проходила в ночь на 20 сентября. В министерстве отметили, что в результате удара были поражены предприятия, разрабатывающие ОТК «Сапсан».

Россия
СВО
Украина
удары
Днепр
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Кандидата в депутаты региона РФ арестовали за призывы к терроризму
В Госдуме рассказали, как после СВО россияне будут относиться к украинцам
Украинский фигурист пожаловался на кражу игрушек в отборе на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.