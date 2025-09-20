Названа цель ракет ВС России в Днепре

Российские войска нанесли удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре, в том числе есть попадание в цех, который выпускал двигатели и корпуса для ракет, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, также было нанесено поражение заводу «Полимермаш», где на поставленную Западом военную технику устанавливали динамическую броню и наваривали решетки от БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Есть попадания в ЮМЗ, <…> в цех, который выпускал двигатели и корпуса для ракет. <…> Несколько в завод «Полимермаш», где новенькую технику с Запада приводили в боевое состояние. «Новенькая» — это в том смысле, что ее не использовали еще, а так она 90-х годов в лучшем случае, — написал Лебедев.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса,. По данным ведомства, операция проходила в ночь на 20 сентября. В министерстве отметили, что в результате удара были поражены предприятия, разрабатывающие ОТК «Сапсан».