Единственным для Украины вариантом завершения СВО является капитуляция, заявил сенатор Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru. По словам сенатора, заявления экс-президента Украины Виктора Ющенко, сделавшего многое для того, чтобы Украина встала на неонацистские рельсы, не стоят внимания.

Он совершенно безответственный человек, не понимает ситуации, спроса с него нет, ни за что не отвечает. Единственный вариант для Украины — капитулировать перед Россией и принять ее условия, других вариантов нет, — отметил Джабаров.

Ранее Джабаров предположил, что США принуждают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, но тот боится их из-за неизменности российских требований. По мнению Джабарова, украинский лидер будет тянуть время до конца мандата Трампа, надеясь на эскалацию участия Европы.

До этого депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что президент Украины достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия Зеленского направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.