16 сентября 2025 в 17:40

Россиянам рассказали об уловке аферистов с просьбой перезвонить

Волк: телефонные аферисты начали рассылать россиянам просьбы перезвонить

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения с просьбой перезвонить, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, не стоит доверять подобным сообщениям, которые могут прийти в мессенджеры или посредством СМС, так как при звонке ответит мошенник, который продолжит реализовывать схему обмана.

Не верьте всей информации, которая вам поступает. Даже если в сообщении к вам обратились по имени и отчеству или указали другие сведения о вас, обязательно проверяйте личность отправителя, — отметила Волк.

Ранее блогер и эксперт по мошенничеству Екатерина Дуб рассказала, что телефонные аферисты пугают подростков, особенно неуверенных в себе. По ее словам, школьники часто скрывают звонки от родителей, боясь наказания.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что мошенники начали применять новую схему обмана россиян через налоговые декларации. Жертвам, зарегистрированным как самозанятые или ИП, звонят якобы из ФНС и утверждают, что в их декларациях обнаружены ошибки.

