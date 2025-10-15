В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей МВД: мошенники заманивают россиян в трудовое рабство в Азии

В России мошенники все чаще стали использовать схемы с трудоустройством за границей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД. По данным ведомства, объявления о «легком заработке» в Азии могут оказаться прикрытием для преступных группировок, занимающихся торговлей людьми.

Приехавших на работу из Таиланда нелегально перевозят через границу — чаще в район города Мьявади, где у них изымают документы и принуждают к участию в мошеннических операциях, — отметили в УБК.

По данным управления, чаще всего мошенники распространяют подобные объявления через соцсети и мессенджеры. МВД призвало граждан быть особенно внимательными при поиске зарубежных вакансий и проверять легальность компаний, предлагающих трудоустройство.

В конце сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

Позже стало известно, что россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму и незаконно удерживали в нелегальном кол-центре, удалось освободить. Посольство России в Бангкоке проинформировало, что полицейские из обеих стран вместе смогли вызволить женщину из плена.